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Dienstag, 11.08.2020 - 05:00
3 min

R8 - die Radlerautobahn durch Eschenburg

Wer in Eschenburg mit dem Rad unterwegs ist, kommt am Radfernweg fast nicht vorbei. Für die Sicherheit der Radler kann in der Großgemeinde noch einiges getan werden.

Frank Rademacher: Redakteur Dillenburg
Von Frank Rademacher
Redakteur Dillenburg
Der Radfernweg R 8 verläuft zwischen Eibelshausen und Simmersbach parallel zur Bundesstraße 253 in Richtung Frankenberg, wo der R 8 endet. Foto: Frank Rademacher

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Fotos
Der Radfernweg R 8 verläuft zwischen Eibelshausen und Simmersbach parallel zur Bundesstraße 253 in Richtung Frankenberg, wo der R 8 endet. Foto: Frank Rademacher

Der Radfernweg R 8 verläuft zwischen Eibelshausen und Simmersbach parallel zur Bundesstraße 253 in Richtung Frankenberg, wo der R 8 endet. Foto: Frank Rademacher

Das Schild oberhalb von Simmersbach verrät, dass der Radweg nach Hirzenhain auch durch Wald führt. Foto: Frank Rademacher

Das Schild oberhalb von Simmersbach verrät, dass der Radweg nach Hirzenhain auch durch Wald führt. Foto: Frank Rademacher

Gelbes Hindernis: Das Auto des Postzustellers blockiert den Radweg in Wissenbach. Da gibt es kein Durchkommen. Foto: Frank Rademacher

Gelbes Hindernis: Das Auto des Postzustellers blockiert den Radweg in Wissenbach. Da gibt es kein Durchkommen. Foto: Frank Rademacher

Reichlich Auswahl haben Radler in der Nähe des alten Bahnhofs in Eibelshausen, wo sich mehrere Radwege treffen. Foto: Frank Rademacher

Reichlich Auswahl haben Radler in der Nähe des alten Bahnhofs in Eibelshausen, wo sich mehrere Radwege treffen. Foto: Frank Rademacher

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