Randalierer wüten an der Holderbergschule in Eibelshausen

An der Holderbergschule in Eibelshausen wird gebaut: Nun haben unbekannte Randalierer dort Schäden für mindestens 1000 Euro angerichtet. Archivfoto: Frank Rademacher

Eschenburg-Eibelshausen (red). Unbekannte Randalierer haben an der Holderbergschule in Eibelshausen gewütet. Die Polizei hofft nun auf Zeugen des Geschehens.

Als Auswuchs "sinnloser Zerstörungswut" bezeichnet Polizeisprecher Guido Rehr das Vorgehen. Die Täter hätten sich an der Baustelle Zutritt zum Rohbau verschafft und daraus dann Baumaterialien mitgenommen, die sie auf dem Schulgelände verstreut und dabei beschädigt hätten. Zudem rissen sie vom Flachdach des Sekretariats den Blitzableiter ab.

Die Schäden belaufen sich nach Schätzungen der Polizei auf mindestens 1000 Euro. Sie bittet Zeugen, die die Täter im Zeitraum zwischen Freitag nach Schulschluss und Samstag gegen 11 Uhr beobachtet haben, oder denen in dieser Zeit auf dem Schulgelände oder in dessen Nähe verdächtige Personen aufgefallen sind, sich mit den Ermittlern in Dillenburg unter Telefon 0 27 71-90 70 in Verbindung zu setzen.