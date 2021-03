Regelmäßige Beiträge sparen Geld

Zu klein, um den künftigen Bedarf zu decken: Die Kläranlage für Dietzhölztal und Eschenburg in Eibelshausen soll für rund zwölf Millionen Euro erweitert werden. Archivfoto: Frank Rademacher

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

ESCHENBURG-EIBELSHAUSEN - Eschenburgs Gemeindewerke haben seit 2007 rund 12,5 Millionen Euro in die kommunale Infrastruktur der Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung investiert und über die jährlichen Beiträge finanziert.

"Die direkte Beteiligung der Bürger spart der Gemeinschaft der Gebühren- und Steuerzahler in Eschenburg jährlich 592 000 Euro", sagt Bürgermeister Götz Konrad (parteilos). Die Trinkwasser-Projekte der Jahre 2007 bis 2020 seien bezahlt. Dies habe die Betriebskommission der Gemeindewerke festgestellt. Das Bauprogramm war auf 4,75 Millionen Euro gedeckelt worden. In der Spitzabrechnung der Projekte sind 22 717 Euro mehr investiert worden. Den Mehraufwand tragen die Gemeindewerke. Durch diesen Finanzierungsweg mussten keine Kredite aufgenommen werden und somit ist kein Zinsaufwand angefallen, der dann über die Wassergebühren zu finanzieren wäre. Jährlich konnten im Durchschnitt 320 000 Euro in Wasserleitungen, Hochbehälter und Technik investiert werden.

Die Grundstücksbesitzer in Eschenburg bekommen jetzt einen "Null-Bescheid". Das heißt, sie müssen für das abgeschlossene Bauprogramm nichts mehr bezahlen.

"Unsere Balance aus Bauprogrammen und Beiträgen müsste eigentlich Bürger-Bilanz heißen. Denn die geschaffene Infrastruktur ist nachhaltig finanziert. Freilich muss der Wertverlust der Investitionen über die Abschreibung wieder erwirtschaftet werden, um auf ein ausgeglichenes Ergebnis zu kommen", erläutert Konrad. "Die Rechnung ist aufgegangen: Wären die 4,75 Millionen Euro im Bereich Trinkwasser auf Pump finanziert und die Bürger über Gebühr beansprucht worden, läge das Wassergeld heute bei 2,41 Euro, hatten die Berechnungen besagt, die den Beschlüssen damals vorausgegangen waren", sagt der Eschenburger Bürgermeister.

Fotos Zu klein, um den künftigen Bedarf zu decken: Die Kläranlage für Dietzhölztal und Eschenburg in Eibelshausen soll für rund zwölf Millionen Euro erweitert werden. Archivfoto: Frank Rademacher Götz Konrad (parteilos), Bürgermeister der Gemeinde Eschenburg: "Die direkte Beteiligung der Bürger spart der Gemeinschaft der Gebühren- und Steuerzahler in Eschenburg jährlich 592 000 Euro." Archivfoto: Götz Konrad 2

Im Bauprogramm Abwasser sollten in den Jahren 2009 bis 2020 ursprünglich insgesamt 6,5 Millionen Euro investiert werden, durchschnittlich also 541 000 Euro im Jahr. Weil es sich bewährte, wurde ab 2015 das Bauprogramm um 1,2 Millionen Euro erweitert. Dadurch konnten in den vergangenen sechs Jahren jeweils 203 800 Euro in zusätzliche Projekte der Abwasserreinigung (Kläranlagen) umgesetzt und ebenfalls über Ergänzungsbeiträge finanziert werden.

Bei der genauen Abrechnung des Bauprogramms Abwasser kamen jetzt 98 816 Euro Mehrkosten heraus, für die von den Grundstückseigentümern 1,4 Cent pro Quadratmeter Veranlagungsfläche hätten nachverlangt werden können. Zu großer Aufwand, sagten sich nach Angaben von Konrad die Mitglieder der Betriebskommission und beließen es bei einem Null-Bescheid für die Beitragszahler.

Auch beim Abwasser entfallen Kosten für Kredite

Die Mehrkosten können die Gemeindewerke selbst schultern und haben noch gespart. Denn auch beim Abwasser haben die Gemeindewerke und Bürger Kreditkosten gespart und halten die Abschreibung in der Waage: Auf der Ertragsseite können jährlich derzeit rund 174 000 Euro in die Waagschale geworfen werden.

Die nächsten Bauprogramme sind beschlossen. In den Jahren 2021 bis 2026 sollen demnach für sauberes Trinkwasser insgesamt 1,95 Millionen Euro investiert werden, also rund 325 000 Euro jährlich. In der Abwasserentsorgung stehen in den sechs Jahren rund sechs Millionen Euro an. Darin eingerechnet ist der Eschenburger Anteil an "Abwasser 4.0": Der Abwasserverband "Obere Dietzhölze" plant eine zukunftsfähige Erweiterung der Kläranlage für Eschenburg und Dietzhölztal.

Für die Grundstücksbesitzer bedeuten die Bauprogramme 2021 bis 2026, dass fürs Trinkwasser insgesamt 34 Cent pro Quadratmeter Veranlagungsfläche zu zahlen sind. Beim Abwasser ist der Beitrag auf 88 Cent festgelegt. Beide Ergänzungsbeiträge werden wieder in jährlichen Abschlägen erhoben.

Dass die Finanzierung über Beiträge nachhaltige Verwendung von Bürgergeld ist, zeigt nach Aussage von Konrad im Haushalt der Gemeinde und im Wirtschaftsplan der Gemeindewerke die sogenannte Sonderpostenauflösung. Aus den eingenommenen Beiträgen werden in der Ergebnisrechnung über die Laufzeit der Abschreibung als Gegengewicht jährliche Erträge in die Waagschale gelegt. Dies sind für Wasser 152 420 Euro, für Abwasser 173 990 Euro und für Straßen 264 800 Euro.

Diese rund 592 000 Euro müsste die Gemeinde jährlich neu "einsammeln", wäre die Infrastruktur der Gemeinde nicht über Beiträge, sondern aus der Gebühr oder mit Steuermitteln bezahlt worden. "Somit helfen die Beiträge, Gebühren niedrig zu halten und Steuern zu sparen", sagt Bürgermeister Konrad.