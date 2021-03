3 min

Schmetterlinge verhindern Baugebiet "Nussbaum"

Das Projekt für rund 50 Bauplätze in Eiershausen ist an Umweltauflagen gescheitert. Die stehen Plänen für einen Kita-Neubau nicht im Wege. Der Standort steht aber in der Kritik.

Von Frank Rademacher Redakteur Dillenburg