"Schrift & Kunst" im Rathaus sehen

Lio Müller und Joel Holighaus in der Kunstausstellung "Schrift & Kunst" im Rathaus in Eibelshausen. Foto: Holderbergschule Eibelshausen

Eschenburg (red). Schüler der Klassen 9G1 und 9R1 der Holderbergschule Eibelshausen haben im Rahmen eines Kunstprojekts mit ihrer Pädagogin Stefanie Hausner kreative Arbeiten zum Thema "Schrift & Kunst" angefertigt.

In einem Exkurs durch die Kunstgeschichte lernten die Jugendlichen, dass schon in der Kunstszene zu Beginn der Moderne berühmte Künstler wie Pablo Picasso oder Georges Braque Schriften als gestaltende Elemente in ihre Bilder einfügten. Im 21. Jahrhundert ist der Text zu einem selbstverständlichen Gestaltungsmittel der bildenden Kunst geworden, aber auch immer häufiger finden sich schmückende Schriften auf alltäglichen Gegenständen und Wohnaccessoires. So erfährt gerade auch das handschriftliche Schönschreiben in Form des Handlettering-Trends eine Renaissance. Basierend auf diesem Hintergrundwissen wurden kreative Aufgabenstellungen zu den Themenschwerpunkten Kalligrafie, Handlettering und expressive Bildgestaltung bearbeitet. Es entstanden ausdrucksstarke, oft farbenfrohe und großformatige Kunstwerke. Eine Auswahl dieser Arbeiten ist ab sofort bis Ende August im Rathaus Eibelshausen zu besichtigen.