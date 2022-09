Segelflieger wollen ihr "LS 4" für die Jugend aufpeppen

Damit dem Nachwuchs ein wettbewerbsfähiges Fluggerät angeboten werden kann, will der SFC Hirzenhain sein einsitziges Segelflugzeug LS 4 für rund 25.000 Euro aufpeppen. Die Kosten will der Verein, der im kommenden Jahr seinen 100. Geburtstag feiert, über Spenden und Veranstaltungen generieren. Foto: SFC Hirzenhain

ESSCHENBURG-HIRZENHAIN - Basis für die Nachwuchsarbeit ist beim Segelfliegerclub Hirzenhain das in die Jahre gekommene Flugzeug der Marke LS 4. Dieses Einsteigermodell, das von 1980 bis 2007 in Serie gebaut wurde, soll nun modernisiert werden. Dies kostet den Verein, der im kommenden Jahr seinen 100. Geburtstag feiert, rund 25.000 Euro.

"Dieses Segelflugzeug muss vor seinem neuen Einsatz beim Nachwuchs dringend aufgepeppt werden", sagt Eva Claas. Die einsitzige LS 4 ermögliche für die Juniorenwertung einen guten Einsteig. Und die Vereinsvorsitzende Sissi Schneider ergänzt: "Wir wollen die Basis dafür legen, dass der Nachwuchs wieder an Wettbewerben und Meisterschaften teilnehmen kann."

Weniger Einnahmen,

aber alles wird teurer

Für die beiden Frauen ist die Nachwuchsarbeit alternativlos: "Der Verein will ja nicht in Schönheit sterben." Allerdings ist das "Leben" des SFC "Hihai" finanziell schwerer geworden. Zwar feierten die Hirzenhainer im Frühsommer ein gelungenes Fliegerfest (Schneider: "Wir wurden regelrecht überrannt"), doch davor verhinderte Corona zweimal das für den Verein finanziell dringend notwendige Fest.

GESCHICHTE UND GESCHICHTEN VON 100 JAHREN SEGELFLUG Vieles dreht sich beim Segelflugclub Hirzenhain um das Jubiläum im kommenden Jahr. Der 1923 gegründete SFC ist nach dem Verein auf der Wasserkuppe der zweitälteste Segelflugclub auf der Welt. Zwar gab es vorher schon Vereine, die sich der Luftfahrt widmeten, dies aber mit Motorflugzeugen oder Ballons. Ein zentrales Unterfangen neben den zahlreichen Festivitäten im kommenden Jahr ist das Jubiläumsbuch, das Anfang Dezember fertiggestellt sein soll. Die Vereinsvorsitzende Sissi Schneider spricht von einem "dicken Buch". Drei Gruppen befassen sich mit den Zeiträumen 1923 bis 1959, 1960 bis 1998 und 1999 bis heute). Dies ist gerade vor dem Zweiten Weltkrieg nicht einfach, weil sämtliche Unterlagen vernichtet, der Verein 1943 zwangsaufgelöst und erst im August 1951 die Alliierten den ersten Start nach dem Krieg genehmigten. In dem Jubiläumsband geht es um Geschichte und Geschichten. So wird man sicher lesen können, wie die Hirzenhainer vor den Alliierten ein Flugzeug vor der Zerstörung retten konnten oder dass bei Lehrer Emil Schäfer in den 1930er-Jahren Modellbau und Modellflug Schulfach war. Schäfer hatte zusammen mit seinem Kollegen Heinrich Moos sowie Schreinermeister Ernst Weigel, Schmiedmeister Heinrich Göst und Elektromonteur Rudolf Baum 32 Jahre nach dem allerersten bemannten Gleitflug durch Otto Lilienthal eine Segelflugvereinigung gründet und das Segelflugzeug "Urtyp HI-HAI" gebaut. Spätestens 1932 war das Höhenfliegerdorf bundesweit bekannt, als die "Berliner Illustrierte" und die Ufa-Wochenschau von einem Segelflugwettbewerb mit elf Maschinen aus dem "Fliegerdorf Deutschland" berichtete. Das Jubiläumsbuch ist in einer Auflage von 1000 Stück geplant.

Und nach der Pandemie kommt die Inflation. Das merke man an den Dieselpreisen, die gezahlt werden müssen, weil der Sonderlandeplatz auf einer maximalen Grashöhe von zehn Zentimetern gehalten werden muss. Zwar hat der trockene Sommer hier die Kosten gebremst, doch im Frühjahr habe man oft mit dem Mäher über die Start- und Landebahn fahren müssen. "Eine Gebührenerhöhung ist nicht möglich", macht die Vorsitzende klar.

Im Verein ist der Modellflug oft der Einstieg in die fliegerische Laufbahn. Ein Teil sei bei diesem Hobby geblieben, ein anderer Teil dann zum Segelflug gewechselt. Einige Mitglieder würden auch beide Hobbys parallel betreiben.

Die Kosten bis zum Pilotenschein sind für den Nachwuchs überschaubar. Ein Flugschüler zahlt pro Jahr 375 Euro und muss den Fluglehrer nicht bezahlen. Kostenpflichtig sind über den Jahresbeitrag hinaus nur der Fliegerarzt und die Prüfungsgebühren. Und die Flugzeuge müssen im Gegensatz zur Vergangenheit nicht pro Einsatz bezahlt werden. Sissi Schneider erinnert sich noch daran, dass in den 1980-er Jahren Jugendliche nach der Landung direkt mit zwei Mark zur Kasse gebeten wurden. Den aktuellen Kostenrahmen nennt sie "Flatrate".

Sie nennt eine Flugsaison als Zeitrahmen, in dem die Ausbildung abgeschlossen werden kann. Vorteile hätten die Umsteiger aus dem Modellflug, denen man Begriffe wie Höhenruder nicht mehr erklären müsse. Sie verstünden auch das Verhalten von Flugzeugen aufgrund der eigenen Erfahrung an der Fernbedienung. Ansonsten sei die Ausbildung vergleichbar mit dem Autoführerschein: "Manche brauchen weniger, manche mehr Stunden - und manche lernen es nie!"

Erlös des Rockkonzerts ist

für die Maschine bestimmt

Ein Weg, die Kosten für den Umbau des Schulflugzeuges zu finanzieren, ist bei dem zweitältesten Segelflugverein der Welt ein Schreiben an mögliche Sponsoren und Gönner. Hier wäre der Verein auch für Sachspenden dankbar, die im kommenden Jahr beim Vereinsjubiläum bei einer Tombola Verwendung finden würden.

Der andere Weg wird laut. Am 24. September (Samstag) heißt es in Hirzenhain zum dritten Mal nach 2010 und 2011 "Rocken am Hang". Ab 18.30 Uhr spielen in der Fliegerhalle vier Bands "ein bisschen härtere Klänge". Am Vorabend legt DJ Volker bei der Disco-Night auf, der schon beim Fliegerfest für Stimmung sorgte. "Am Freitag und Samstag gibts was auf die Ohren", verspricht Eva Claas, wenn mit "Dying Breed", Devil's Shepherd", "Sober Truth" und "Mini-Cross" vier Formationen die Fliegerhalle rocken.

Der Erlös der beiden Abende ist für das Segelflugzeug bestimmt. Sissi Schneider ist stolz darauf, dass es der Verein schafft, die Bewirtung wieder abzudecken: "Wir kriegen das immer noch alleine gewuppt."