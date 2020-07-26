Sonntag,
26.07.2020 - 13:00
1 min
Simmersbacher Otto Wagner ausgezeichnet
Der neue Dillenburger Amtsgerichtsdirektor Reinhard Grün hat den Simmersbacher Otto Wagner für seine 25-jährige Tätigkeit als ehrenamtlicher Gerichtsschöffe im Ortsgericht "Eschenburg IV" ausgezeichnet.
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