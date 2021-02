Sprechstunde mit dem Bürgermeister Götz Konrad als Video-Konferenz

Lädt ab 2. Februar jeden Dienstag ab 14 Uhr zur Video-Sprechstunde ein: Eschenburgs Bürgermeister Götz Konrad (parteilos). Foto: Götz Konrad

ESCHENBURG-EIBELSHAUSEN - "Im Unterricht macht die Video-Konferenz Schule, und auch bei der Gemeinde ist die Online-Besprechung täglich das Mittel der Wahl" - das sagt Eschenburgs Bürgermeister Götz Konrad (parteilos). Für interessierte Bürger bietet er ab 2. Februar wöchentlich dienstags ab 14 Uhr eine Video-Sprechstunde an.

"Dienstags um zwo", gibt der Rathaus-Chef als Zeitziel vor. Anmelden kann man sich dafür per E-Mail an die folgende Adresse: buergermeister @eschenburg.de.

Die Gesprächspartner erhalten eine schriftliche Einladung. "Klicken Sie hier, um an der Besprechung teilzunehmen", heißt es in der E-Mail. Die Gemeinde Eschenburg arbeitet mit dem Programm "Teams", das im neuen Office-Paket von Microsoft steckt. "Teams" ermögliche es auch, gemeinsam und gleichzeitig in einer Datei zu arbeiten.

Gerade unter Corona-Bedingungen müsse eine Verwaltung handlungsfähig und für Bürger ansprechbar bleiben. Ein Termin im Rathaus sei nur mit Maske und Aufwand möglich. Nur am Telefon aber lasse sich nicht immer alles erklären. Eine Video-Konferenz könne dann Abhilfe schaffen.