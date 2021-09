Sprinter-Fahrer flüchtet nach Unfall

Symbolfoto: Friso Gentsch/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

ESCHENBURG-WISSENBACH - Die Dillenburger Polizei sucht den Fahrer eines Sprinters, der in Wissenbach in einen Zusammenstoß mit einem Motorradfahrer verwickelt ist und sich einfach von der Unfallstelle entfernt hat.

Der Vorfall liegt schon fast zwei Wochen zurück, wie die Polizei erst jetzt meldet. Demnach ist ein 17 Jahre alter Biker am 16. September - das war ein Donnerstag - gegen 18.30 Uhr auf der Ortsdurchfahrt in Richtung Eibelshausen/Biedenkopf unterwegs gewesen. Vor ihm sei ein weißer Sprinter gewesen.

Der Fahrer des Transporters reduzierte seine Geschwindigkeit, zog nach rechts und wollte offensichtlich am Straßenrand anhalten. Daraufhin setzte der Motorradfahrer zum Überholen an. Jetzt betätigte der Sprinterfahrer den linken Blinker und zog, ohne auf den Biker zu achten, zurück auf die Fahrbahn. Es kam zu einer leichten Berührung zwischen dem Sprinter und dem Motorrad, und der 17-jährige Biker stürzte zu Boden.

Der Sprinter stoppte. Fahrer und Beifahrer stiegen aus und erkundigten sich bei dem Gestürzten, ob er verletzt sei. Als dieser verneinte, bestiegen beide wieder den Sprinter und setzten - trotz der Aufforderung, auf das Eintreffen der Polizei zu warten - ihre Fahrt in Richtung Biedenkopf fort.

Der 17-Jährige Biker kann

sich das Kennzeichen merken

Der 17-Jährige merkte sich das Kennzeichen des flüchtigen Sprinters. Laut Polizei sind ihre Ermittlungen an der Halteranschrift noch nicht abgeschlossen. Die Polizei sucht nun Unfallzeugen und fragt: Wer hat den Zusammenstoß am 16. September gegen 18.30 Uhr auf der Ortsdurchfahrt etwa in Höhe der Hausnummer 54 beobachtet? Hinweise nehmen die Ermittler in Dillenburg unter Telefon 0 27 71-90 70 entgegen.