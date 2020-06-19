Freitag,
19.06.2020 - 12:32
2 min
SSV Wissenbach will in diesem Jahr Kunstrasenplatz bauen
Ein Mitglied des vor 100 Jahren gegründeten Vereins hat 100 000 Euro als Spende zugesagt. Der Haupt- und Finanzausschuss spricht sich für Beteiligung der Gemeinde Eschenburg aus.
Von Christoph Weber
Redakteur Dillenburg
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