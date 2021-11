"Stau" von 150 Lehrkräften bei DLRG-Gruppe Dill

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) ist die weltweit größte WasserrettungsorganisationSie wurde 1913 nach einem schweren Unglück auf der Seebrücke Binz gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, Menschen vor dem Ertrinken zu retten

Der DLRG-Bezirk Dill wurde 1935 gegründet, ist einer der ältesten in Deutschland und hat rund 350 Mitglieder. Er betreibt komplett ehrenamtlich Schwimm-, Rettungsschwimm- und Erste-Hilfe-Ausbildung in den Schwimmbädern in Eibelshausen und Dillenburg. Wachmannschaften und Bootsführer des Bezirks Dill und der Ortsgruppe Aartalsee sorgen für Sicherheit an der Krombachtalsperre und am Aartalsee.