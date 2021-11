Tanja Brill bastelt Erinnerungskästchen für Bewohner der Demenzwohngruppe

Ein Kästchen voller Erinnerungen empfängt Helga Melches, hier mit Jürgen Melches, vor ihrer Zimmertür. Foto: Kursana

ESCHENBURG-EIBELSHAUSEN - Erinnerungskästchen neben den Zimmertüren helfen den Bewohnern im Demenzbereich des Kursana Domizils Eschenburg sich zu Hause zu fühlen und zurechtzufinden.

Wenn die 94-jährige Helga Melches vor ihrem Zimmer steht, denkt sie oft an früher zurück. Der Spaten im Gras sieht aus, als hätte sie ihn gerade dort abgelegt und an der Wand scheinen Nudelholz und Fleischklopfer schon auf den nächsten Einsatz zu warten. In einem tiefen Bilderrahmen erzählen kleine Miniaturutensilien aus ihrem Leben, geben Auskunft über ihre Vorlieben und wecken Erinnerungen. Gerne hat Helga Melches im Garten gearbeitet, tagtäglich für ihre Familie gekocht. Betreuungsmitarbeiterin Tanja Brill hat die Erinnerungskästchen für alle 15 Bewohner der Demenzwohngruppe gebastelt. Sie geben den Zimmereingängen ein Gesicht und machen den Pflegeheimflur behaglich. "Oh Katzen, ich liebe Katzen! Woher wusstest du das?", fragt eine Bewohnerin erstaunt. Eine andere: "Wandern, das habe ich gerne gemacht. Wer hat dir das verraten?" Es sind die Senioren selbst, die beim Anblick vertrauter Dinge ins Erzählen kommen. Die Gegenstände und Bilder wecken Assoziationen und Emotionen und schlagen eine Brücke in die Vergangenheit. Dies macht man sich auch sonst in der Biografiearbeit bei Menschen mit Demenz zunutze.

Persönliche Dinge

von jedem Bewohner

Tanja Brill hat neben den Bewohnern auch die Angehörigen befragt, um über jeden etwas herauszufinden. Womit hat sich die Person früher gerne beschäftigt, was waren die Hobbys und der Beruf? Dann hat sie Requisiten gesammelt, die im Leben eine Rolle gespielt haben. So wurden aus Weinkorken und Schaschlik-Spießen ein Zug und Schienen für einen Modelleisenbahn-Liebhaber. Den Bilderrahmen eines HSV-Fans bestückte sie mit Wimpeln und Fußball-Accessoires. Die kreativen Kästchen neben der Tür dienen nicht nur dazu, Erinnerungen zu wecken und zum Erzählen anzuregen. Sie helfen auch dabei, das eigene Zimmer zu finden.