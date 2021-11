"Theater zum Einsteigen" in Simmersbach erleben

"Im Nebel so nah": So heißt das Stück, mit dem das "Theater zum Einsteigen" am 24. November in Simmersbach Station macht. Foto: TZE-Theater

ESCHENBURG-SIMMERSBACH - "Im Nebel so nah": Mit diesem Stück gastiert das "Theater zum Einsteigen" (TZE) am Mittwoch, 24. November, in Simmersbach. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Freien evangelischen Gemeinde in der Friedhofstraße.

Das christliche Schauspielprojekt ist eine Besonderheit in der Theaterlandschaft und seit 16 Jahren deutschlandweit unterwegs. Die Laienspieler legen dabei nicht nur Wert auf die Darstellung auf der Bühne, sondern auch auf die Musikauswahl und passende Lichteffekte. Seit 2004 haben TZE-Teams in verschiedenen Besetzungen über 800 Aufführungen inszeniert.

Von Landgraf entworfen

in und für Corona-Zeiten

Das aktuelle Stück "Im Nebel so nah" handelt von Pastor Kay Sieder und seiner Familie, die in einem Hotel festsitzen und ihre Tochter Svenja vermissen. Doch schnell stellt sich die Frage, ob sie von einer mysteriösen Vereinigung festgehalten werden. Der verrückte Karlo wird zu ihrem Verbündeten und will mit ihnen fliehen.

Das mitreißende Bühnenstück von TZE-Produzent Ewald Landgraf wurde in und für Corona-Zeiten entworfen. Für den Besuch gilt die 3G-Regel, das heißt, Zutritt haben nur geimpfte, genesene oder getestete Personen. Anmeldungen sind möglich unter www.theater-zum-einsteigen. de oder auch telefonisch unter 0 27 74-44 23.

Der Eintritt ist frei. Zuschauer haben die Möglichkeit, die Aufführung in Form einer Spende zu honorieren, die dem "Theater zum Einsteigen" zugutekommt.