Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil ändert Fahrpläne

Nach den Sommerferien ändern sich im Lahn-Dill-Kreis einige Busfahrpläne. Symbolfoto: Jan Haas/RMV

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR/GREIFENSTEIN/ ESCHENBURG - Die Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil weist auf diverse Fahrplanänderungen zum Schuljahresbeginn am Montag, 5. September, hin.

W Linie 200 (Wetzlar-Bermoll): Für die Grundschule Aßlar wird für den "Pakt für den Nachmittag" eine neue Rückfahrt um 15.05 Uhr nach Bechlingen, Oberlemp und Bermoll eingerichtet. Die Fahrt um 15.58 Uhr ab Wetzlar wird an Schultagen in Aßlar über die Haltestelle "Grundschule/Bachstraße" um 16.09 Uhr geführt. Die Haltestellen "Bachstraße" und "Mittelstraße" entfallen bei dieser Fahrt, dafür wird noch die Haltestelle "Hüttenschänke" bedient.

W Linie 201 (Berghausen-Kleinaltenstädten-Aßlar Grundschule): Für die Grundschule Aßlar werden für den "Pakt für den Nachmittag" zwei neue Rückfahrten um 15.05 Uhr und 16.15 Uhr nach Kleinaltenstädten und Berghausen eingerichtet.

Linie 204 (Holzhausen-Katzenfurt): Es gilt ein neuer Baustellenfahrplan mit einem geänderten Fahrweg. Zwischen Allendorf und Katzenfurt besteht ein Notfahrplan. Die Anfahrt zur 2. Stunde an die Gesamtschule Ehringshausen kann nur mit Ankunft um 8.40 Uhr angeboten werden. Die Rückfahrt der Grundschule Allendorf ab Allendorf "Schule" übernimmt die Linie 120 um 12.45 Uhr.

W Linie 205 (Greifenstein/Niederlemp-Grundschule Katzenfurt/Ehringshausen Gesamtschule): Die Abfahrtszeiten ändern sich erheblich. Die Fahrt für Greifenstein zur Gesamtschule Ehringshausen beginnt morgens 10 Minuten früher aufgrund der langen Umleitungsstrecke. Gleiches gilt für mittags. Die Anfahrt zur 2. Stunde an die Gesamtschule Ehringshausen kann nur ab Katzenfurt "Daubhäuser Straße" angeboten werden. Die Anfahrt von Greifenstein entfällt.

W Linie 206 (Rodenroth/Greifenthal - Katzenfurt /Herborn): Auf der Linie tritt ebenfalls ein Baustellenfahrplan in Kraft. Die erste Fahrt morgens fährt direkt nach Herborn, die anderen Fahrten starten in Greifenthal. Die Abfahrtszeiten zur ersten Stunde an die Grundschule in Katzenfurt ändern sich im Minutenbereich. Die letzte Fahrt aus Herborn fährt direkt nach Allendorf ohne Anfahrt von Katzenfurt und Greifenthal.

W Linie 120 (Wetzlar-Beilstein): Für die Grundschule Allendorf wird in die Fahrt um 11.55 Uhr ab Wetzlar um 12.45 Uhr ein Halt an der Grundschule Allendorf aufgenommen zur Rückfahrt der Schüler nach Ulm und Holzhausen. Die Fahrt auf der Linie 204 kann aufgrund der Vollsperrung Greifenthal nicht angeboten werden.

W Linie 177 (Braunfels-Waldsolms): Für die Lotte-Eckert-Schule werden für den "Pakt für den Nachmittag" zwei neue Rückfahrten um 15.20 und 16.35 Uhr in die betreffenden Orte eingerichtet.

Kein Baustellenfahrplan

für Linie 185 mehr

W Linie 185 (Braunfels-Wetzlar): Die Linie 185 kann fast wieder ihren regulären Linienweg nach Wetzlar über Steindorf nehmen. Der Baustellenfahrplan wird aufgehoben. Die Linie 185 nimmt in beide Fahrtrichtungen den Fahrweg über die Westendstraße und Magdalenenhäuser Weg. Als Ersatz werden die Haltestellen "An der Kommandantur" und "Magdalenenhäuser Weg" genutzt.

W Linie 406 (Hohenahr - Gesamtschule Ehringshausen): Für die Dünsbergschule in Erda werden im Rahmen des "Pakts für den Nachmittag" zwei neue Abfahrten eingerichtet. Eine Fahrt führt ab 15.20 Uhr ab Erda Schule nach Hohensolms und Großaltenstädten. Eine weitere Fahrt fährt um 15.35 Uhr nach Mudersbach und Altenkirchen.

W Linie 103 (Haiger - Steinbach - Haigerseelbach - Allendorf): Der Halt Haiger Budenbergschule wird wegen einer Baumaßnahme bis auf Weiteres gestrichen.

W Linie 301 (Bereich Eschenburg): Die Grundschule in Simmersbach erhält eine neue Abfahrt um 15.05 Uhr im Rahmen des neuen Ganztagsunterrichts.

W Linie 515 (Amdorf-Erdbach-Uckerdorf/Schönbach-Breitscheid): Der Baustellenfahrplan wird aufgehoben.

Weitere Informationen gibt die Mobilitätszentrale in Wetzlar unter Telefon 0 64 41-4 07 18 77 oder per E-Mail an mobiwetzlar@vldw.de. Die aktuellen Fahrpläne sind zu finden auf https://tinyurl. com/35mcpav4.