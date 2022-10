Vom Minirock bis zur Karottenhose

Einen Streifzug durch die Modewelt bietet die neue Ausstellung des Regionalmuseums. Foto: Michael Reitz

ESCHENBURG-EIBELSHAUSEN - Die neue Sonderausstellung "Von Kopf bis Fuß auf Mode eingestellt - Kleidung von 1900 bis 2000" im Regionalmuseum Eschenburg ist eröffnet. In neun Schaufenstern wird ein Streifzug durch die Welt der Mode präsentiert. Es werden Kleidungsstücke und Accessoires wie Schuhe, Taschen, Handschuhe und Schmuck gezeigt, die ausschließlich in der heimischen Region des Dillkreises getragen wurden. Die meisten Exponate stammen aus dem Archiv des Regionalmuseums.

Konfektionsware löst Maßschneiderei ab

Die Kleidungsstücke aus der Zeit zwischen 1910 und 1920 wurden in der Regel von Hausschneiderinnen in den Dörfern gefertigt. In den 1930-er Jahren wandelte sich dies, und die Konfektionsware setzte sich durch. Während des Zweiten Weltkriegs nähten viele Frauen ihre Kleider wieder selber. Der Minirock löste zu Beginn der 1960er-Jahre einen Skandal aus. Mode spiegelt immer auch die Gesellschaft und ihre Subkulturen wider, ob "Flower Power" in den Siebzigerjahren oder die Karottenhose in den Achtzigern. Abgerundet wird die Schau durch zwei Kleiderständer, an denen die Besucher ihre Lieblingsmodestücke anlegen können. Die Ausstellung ist noch bis zum 30. Oktober jeweils sonntags zwischen 14 und 17 Uhr im Heimatmuseum (Marktstraße 1) geöffnet.