Von Hirzenhain aus bis zum Westerwald schauen

Länge: rund 2,5 Kilometer.

Höhenmeter: etwa 60.

Dauer: eine Stunde.

Strecke: Die Wege der kurzen Wanderung sind gut begehbar. Bei Schnee ist auf dem ersten Abschnitt, der hinter der Schutzhütte bergab führt, wegen Rutschgefahr besondere Vorsicht geboten.

Anfahrt und Parken: Von der L 3043 in Höhe des Segelflugplatzes in Richtung Schutzhütte/Grillhütte abbiegen. An der Schutzhütte gibt es einige Parkmöglichkeiten.