Neuntklässler der Eschenburger Holderbergschule programmieren in Eibelshausen einen Roboter.

ESCHENBURG - "Was soll ich nach dem Abschluss machen?" Diese Frage stellt sich momentan für rund 110 Schüler der Vorabgangsklassen der Holderbergschule Eschenburg, da nun die Bewerbungen für einen Ausbildungsplatz anstehen. Daher sorgte ein Berufsinformationstag, der "Berufetag" und schließlich der "Metall- und Elektrotruck" für Einblicke in Berufsfelder, Betriebe, Einrichtungen und Alternativen. "Es freut uns, dass wir diese drei Projekte durchführen konnten", freuten sich Sven Gericke und Annelie Marten-Tirjan, die in Kooperation die Projekte der Berufsorientierung an der Holderbergschule durchgeführt haben.

Der Berufsinformationstag bietet den Schülern die Möglichkeit, sich an einem Vormittag in zwei Berufsfeldern über Ausbildung und Weiterbildung zu informieren. Die Informationen in den Betrieben und Einrichtungen werden durch die Ausbilder und Auszubildenden vermittelt und teilweise durch praktische Übungen ergänzt. Diesmal nahmen 22 Betriebe und Einrichtungen aus dem Raum Dietzhölztal, Eschenburg, Dillenburg, Haiger und Breidenbach teil. Die Klassenlehrer machten Stippvisite in den einzelnen Firmen und bereiteten den Berufsinformationstag in den Klassen nach. Da trotz des vielfältigen Angebotes am Berufsinformationstag, meist aus fahrtechnischen oder betriebsinternen Gründen, einige Institutionen und Berufsfelder fehlten, die für die Schüler jedoch von Interesse sind, wurde der "Berufetag" durchgeführt. Auch hier konnten sich die Schüler in zwei Zeitblöcken eingehend informieren.

Erzieherin berichtet von ihrem Job im Kindergarten

Weiterhin gab es Informationen über das FSJ (Freiwilliges Soziales Jahr), über die Bundeswehr und weiterführende Schulen. Außerdem stellten der Lahn-Dill-Kreis, Kühne & Nagel, die Holderberg-Apotheke und das Pflegezentrum Kronberg ihre Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten vor, und eine Erzieherin berichtete über ihre Arbeit in einer Kita.

Außerdem lud ein Truck auf zwei Etagen zur großen Entdeckungsreise durch die Berufe der Metall- und Elektro-Industrie ein und informierte über die Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten in dieser Branche.