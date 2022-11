Weihnachtsmarkt lockt am Wochenende nach Eibelshausen

WEIHNACHTSMARKT: BUSSE FAHREN ANDERS

Wegen des Weihnachtsmarkts wird die Marktstraße in Eibelshausen am Samstag, 26. November, voll gesperrt. Das betrifft auch den Busverkehr: Am Freitag verläuft der Linienverkehr planmäßig über die Haltestelle Markt. Am Samstag können die Busse der Linien X41 (Dillenburg - Eschenburg - Biedenkopf), 300 (Ortsverkehr Eschenburg) und 302 diese Haltestelle nicht ansteuern. Alle An- und Abfahrten sowie die Umstiegsmöglichkeiten werden auf die Haltestelle Eibelshausen Ortsmitte verlegt. Die Linie 300 fährt aus Eiershausen zur Holderbergschule und zur Ortsmitte. Der Halt am Freizeitbad "Panoramablick" entfälltVon der Haltestelle in der Ortsmitte aus in Richtung Eiershausen kann die Haltestelle in der dortigen Industriestraße nicht angesteuert werden.