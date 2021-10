Wenn Rabe "Rudi" übers Klima redet

Kindgerechter Klimaschutz in der Grundschule in Simmersbach (von links): Ralf Reichard mit Rabe "Rudi" und Sigrid Fath von "Lakritzes Clowntheater" mit Schulleiterin Ina Weinmann und Klimaschutzmanager Ingo Dorsten vom Lahn-Dill-Kreis. Foto: Lahn-Dill-Kreis

ESCHENBURG-SIMMERSBACH - Eine Menge über das Klima lernen - das können Kinder mit "Lakritzes Clowntheater". Mit ihrer "Prima-Klima-Show" war die Truppe in der Grundschule in Simmersbach zu Gast.

Dabei handelt es sich um eine fröhliche Schulstunde mit vielen Umwelt-Tipps und Anregungen für Grundschulkinder, die sie direkt in ihrem Alltag umsetzen können.

Durch das Programm führten Ralf Reichard als "Rudi Rabe" und Sigrid Fath als "Mimi Energy". Unterstützt wurden "Rudi" und "Mimi" von dem gelehrten "Professor Pfiffikus", der die gängigsten Themen rund um den Klima- und Ressourcenschutz auf kindgerechte Weise wissenschaftlich beleuchtete und mit erstaunlichsten Apparaturen belebte.

Mittels Quizrunden, Hitparade und Interaktionen wurden die Kinder direkt in das Theaterstück miteinbezogen.

Abschluss-Rap bleibt

in den Köpfen hängen

Zahlreiche Energie- und Umwelttipps wurden den Kindern in der Schulstunde in kleinen, witzigen Szenen nähergebracht und zum Ausprobieren und Weitererzählen mit nach Hause gegeben. Das gemeinsam gerappte Abschlusslied der "Sunnyboys" blieb in den Köpfen hängen und ertönte schon kurz nach der Show auch auf dem Schulhof.

Gefördert wird das Theaterprojekt vom Klimaschutzmanagement des Lahn-Dill-Kreises. "Mit Projekten wie diesen möchten wir die Klimabildung als wichtigen Bestandteil des Klimaschutzes voranbringen", sagt Ingo Dorsten, der Klimaschutzmanager des Lahn-Dill-Kreises.