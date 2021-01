Winterliches Rodelvergnügen in den heimischen Höhenlagen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Spaß im Schnee: Auch in den Höhenlagen im ehemaligen Dillkreis hat am Wochenende zeitweise großer Andrang geherrscht. Wie hier am Skilift in Hirzenhain nutzten viele Menschen die freien Tage zu einem Spaziergang im Schnee oder einer Fahrt mit dem Schlitten. Auch in Hirzenhain ist der Skilift derzeit gesperrt. Anders als in anderen Regionen Hessens musste die Polizei hier aber nicht eingreifen. Auch rund um den Heisterberger Weiher waren viele Ausflügler unterwegs. So vermeldeten die Betreiber des Campingplatzes am Samstag über Facebook: "Liebe Menschen, wir haben viel Verständnis, aber voll ist voll. Am Weiher gibt es keine Parkmöglichkeiten mehr." red/Foto: Facebook-Seite Eschenburg