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Sonntag, 21.06.2020 - 15:42
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Wissenbacher Kita wird teurer

Die für den Umbau der Wissenbacher Kita eingeplanten 375 000 Euro reichen nicht aus. Im Nachtragshaushalt der Gemeinde Eschenburg sollen deshalb weitere 50 000 Euro eingestellt werden. Ob diese Summe reicht, ist noch offen. Foto: Christoph Weber

Die für den Umbau der Wissenbacher Kita eingeplanten 375 000 Euro reichen nicht aus. Im Nachtragshaushalt der Gemeinde Eschenburg sollen deshalb weitere 50 000 Euro eingestellt werden. Ob diese Summe reicht, ist noch offen. Foto: Christoph Weber

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