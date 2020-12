Wissenbacher schmücken ihre Dorf-Christbäume

Bunter Weihnachtsschmuck: Wissenbacher sollen ihre eigenen Kugeln kreativ gestalten und dann die beiden öffentlichen Christbäume im Dorf hängen. Symbolfoto: Bernd Thissen/dpa

ESCHENBURG-WISSENBACH - Die evangelische Kirchengemeinde und die Freie evangelische Gemeinde aus Wissenbach haben sich eine besondere Aktion für die beiden beleuchteten Weihnachtsbäume im Ort ausgedacht, die wie in jedem Jahr am alten Rathaus und an der Mehrzweckhalle stehen: Jeder Wissenbacher Haushalt kann sich am Schmücken der beiden Bäume beteiligen.

Die beiden Gemeinden haben an die Dorfbewohner neutrale Weihnachtsbaumkugeln verteilt. Jeder kann die eigene Kugel kreativ gestalten. Anmalen, bekleben oder beschriften - alles ist möglich.

Die Kugeln können ab Sonntag, 6. Dezember, bei einem Spaziergang an die beiden Bäume gehängt werden.

Beide Gemeinden planen zudem für Heiligabend um 17 Uhr einen Open-Air-Weihnachtsgottesdienst auf dem Parkplatz der Mehrzweckhalle - sofern es die Corona-Verordnungen erlauben.