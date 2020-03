Zigarettendiebe scheitern

Diebstahl gescheitert: In Wissenbach haben unbekannte Täter versucht, einen Zigarettenautomaten von einer Gaststättenwand abzuhebeln. Symbolfoto: Norbert Försterling/dpa

Eschenburg-Wissenbach (red). Zeugen haben zwei Männer dabei beobachtet, wie sie in der Nacht zu Samstag in Wissenbach versucht haben, einen Zigarettenautomaten zu stehlen. Das hat die Polizei am Dienstag mitgeteilt.

Gegen 3 Uhr hätten die Täter den Automaten von der Wand der Gaststätte "Mikado" in der Bezirksstraße abhebeln wollen. Offensichtlich fühlten sie sich gestört und fuhren mit einem blau/grauen Pkw - vermutlich einem Opel Corsa älteren Baujahrs - davon. Ein Täter sei etwa 20 Jahre alt und etwa 1,75 bis 1,8 Meter groß und habe dunkle, kurze Haare. Der Schaden an der Hauswand lieg bei rund 250 Euro. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 0 27 71-90 70.