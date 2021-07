Zwei Klassen der Holderbergschule Eibelshausen verabschiedet

Die Schulleiterin Andrea Rink ehrt Amy Sophie Haas (10R1) und Niclas Fuhrmann (10R3) als jeweils Klassenbeste. Foto: Holderbergschule

ESCHENBURG-EIBELSHAUSEN - "Als ihr vor einigen Jahren hier in der kleinen Sporthalle eure Begrüßungsfeier hattet, konnte sich keiner vorstellen, dass so viele vertrauten Dinge des Schulalltages plötzlich nicht mehr möglich sind." So sprach die Schulleiterin Andrea Rink zu den jeweils zwei anwesenden Abschlussklassen, die blockweise in der kleinen Turnhalle an der Holderbergschule verabschiedet wurden.

"Ich bin froh, dass wir heute in dieser Form hier euren Abschied von der Holderbergschule gemeinsam würdigen können, auch wenn die äußeren Rahmenbedingungen noch alles andere als normal sind." Die Schulleiterin lobte die Abgänger, denen es trotz der ständig wechselnden Rahmenbedingungen der vergangenen 18 Monate gelungen sei, einen klaren Kopf zu bewahren. So hätten die Real- und Hauptschulklassen sich unter erschwerten Bedingungen auf die Abschlussprüfungen vorbereiten müssen; alle Klassen mussten sich während des Distanzunterrichts zudem eine eigene Tagesstruktur erarbeiten. "Ihr könnt mächtig stolz auf das Erreichte sein! Ihr habt gelernt, mit Videokonferenz-Systemen umzugehen, Ihr habt digitale Kompetenzen erworben und könnt euren Alltag organisieren: Ihr habt fürs Leben gelernt und ihr habt eine Krise gemeistert." Andrea Rink zollte den Schülern ebenso großen Respekt wegen der klaglosen Akzeptanz des Wegfalls von Klassenfahrten, Feiern und weiterer sozialer Begegnungen. Von dieser Warte aus sei das Siegel "Corona-Generation" eine Auszeichnung, in schulischer und in sozialer Hinsicht.

Abschließend bedankte sich die Schulleiterin bei den Eltern und bei den Lehrkräften der Abschlussklassen für deren wertvolle, langjährige pädagogische Arbeit. Ein "Dankeschön" wurde auch an Dennis Amend und Steffen Runzheimer für die musikalische Begleitung des Abends gerichtet, ebenso an Kaja Giersbach und Steffen Runzheimer, für deren gemeinsamen Musikbeitrag.

Fotos Die Schulleiterin Andrea Rink ehrt Amy Sophie Haas (10R1) und Niclas Fuhrmann (10R3) als jeweils Klassenbeste. Foto: Holderbergschule Niclas FuhrmannFoto: Holderbergschule Amy Sophie HaasFoto: Holderbergschule 3

Jeder der drei Blöcke endete mit dem Austeilen der lang ersehnten Zeugnisse und der Ehrung der Klassenbesten. Dies waren in der 10R1 Amy Sophie Haas, mit einem Durchschnitt von 1,6. In der 10R2 erreichte Rahel Räder sogar eine Durchschnittsnote von 1,3, ebenso wie Niclas Fuhrmann aus der 10R3. Abdulghani Sulaiman (9H1) erreichte eine 1,4, ebenso wie Nadine Peters aus der 9H2. In den beiden Gymnasialklassen lagen Kaja Giersbach und Nathanael Brück - beide 10G1 - ebenfalls mit einem Durchschnitt von 1,4 vorn. In der 10G2 gab es sogar zweimal eine 1,1 - bei Emma Weil und Valentin Reich.