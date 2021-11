Zwei Tote nach Frontalzusammenstoß auf der B253

In diesem Autowrack sind am Samstagvormittag auf der B253 bei Eschenburg zwei Menschen gestorben. Foto: VRM

ESCHENBURG - Auf der Bundesstraße 253 zwischen Eschenburg und dem Ortsteil Wissenbach ist es am Samstagmittag zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Ein 46-jähriger polnischer Fahrzeugführer und sein 39-jähriger polnischer Mitfahrer erlagen noch vor Ort ihren schweren Verletzungen.





Laut Polizei war der 46-Jährige zusammen mit seinem 39-jährigen Mitfahrer gegen 11.15 Uhr in einem Opel auf der Straße von Wissenbach in Fahrtrichtung Eibelshausen unterwegs. Im Verlauf der Straße kam der Autofahrer unvermittelt und aus noch ungeklärter Ursache in den Bereich der Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einer entgegenkommenden Sattelzugmaschine eines 31-jährigen Litauers. Die beiden Pkw-Insassen wurden bei dem Zusammenstoß tödlich verletzt. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock.

Der Lkw-Fahrer erlitt bei dem Unfall einen Schock. (Foto: VRM)

Zahlreiche Einsatzfahrzeuge der Hilfs- und Rettungsdienste sowie der Polizei waren vor Ort. Die Aufräum- und Bergungsarbeiten dauerten auch am späten Samstagnachmittag noch an. Die Polizei schätzte, dass die B253 nicht vor 18 Uhr für den Verkehr freigegeben wird. Neben der Unfallaufnahme durch die Polizei hatte auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger seine Arbeit aufgenommen. Er soll den Unfallhergang rekonstruieren.

Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf circa 120.000 Euro. Eventuelle Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Dillenburg unter der Nummer (02771) 9070 zu melden.