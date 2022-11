120 Kinder bei Luther-Rallye

Um Teamarbeit und Geschicklichkeit geht es beim Irrgarten, durch den ein Ball geschleust werden muss. (© Walter Lutz)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HAIGER-ALLENDORF - 120 Kinder haben in Allendorf am Reformationstag an der Luther-Rallye der evangelischen Kirchengemeinde teilgenommen. Vom Startplatz an der Kita ging es per Laufzettel zu 16 Stationen im Dorf. Dort hatten die 35 in historische Gewänder gekleideten Mitarbeiter Spiele vorbereitet, die etwas von Gott und Glauben verdeutlichten: So bauten die Kinder beispielsweise einen Turm, mussten auf eine Torwand schießen, einen Irrgarten durchlaufen oder balancierten auf einer Slackline. In einem Labyrinth konnten die Mädchen und Jungen nachempfinden, wie es dem Reformator Martin Luther auf seinem Weg erging. Außerdem erlebten sie Mittelalter-Gaukler oder bastelten Kreuze. Am Abend gab es zum Abschluss ein Treffen mit den Familien im Hof der Wachenbergschule. "Mit diesem Angebot wollen wir den Grund des Reformationstages in den Fokus rücken", sagt Initiatorin Panja Schmidt. Vor gut 500 Jahren hatte Martin Luther den Grundstein gelegt für die Neuorientierung der Christenheit auf Jesus Christus und die Aussagen aus der Heiligen Schrift. "Ich bin dankbar für diese Aktion, die unsere Ehrenamtler jetzt schon so viele Jahre organisieren", sagte Pfarrer Michael Böcker.