132 Kühlschränke für Flutopfer

132 Kühlschränke stehen bereit für den Versand.

HAIGER - Die Oranier Unternehmensgruppe, ein Hersteller von Kamin- und Pelletöfen sowie Kücheneinbaugeräten mit Sitz in Haiger, hat 132 Kühlschränke an Flutopfer im Raum Bad Münstereifel gespendet.

"Wir sind tief betroffen von der Katastrophe, die die Menschen in den Flutgebieten ereilt hat. Auch wenn die schrecklichen Bilder der verwüsteten Landstriche langsam verblassen, die Not ist noch lange nicht beseitigt. Darum ist klar, wir müssen handeln", sagt Geschäftsführer Nikolaus Fleischhacker. Aufgrund der Pandemie seien Lieferengpässe und lange Lieferzeiten für Kücheneinbaugeräte an der Tagesordnung. Gerade Kühlgeräte seien nicht immer sofort lieferbar. Auch stelle die Anschaffung neuer Küchengeräte für die betroffenen Familien eine enorme finanzielle Belastung dar. "Wir haben unsere Beschaffungswege und Kontakte genutzt und sehr viel herumtelefoniert. So konnten wir innerhalb von einer Woche 132 Geräte organisieren", erklärt Fleischhacker. Die Geräte wurden bereits an zwei Abladestellen in Arloff und Mutscheid geliefert und dort von den Hilfsorganisationen kostenlos an die Betroffenen verteilt.