2350 Euro für die Fellerdillner Jugend

Dorfweihnacht Fellerdilln 2019: Die Macher der Veranstaltung haben jetzt den Erlös gespendet - wegen der aktuellen Lage nicht während einer persönlichen Übergabe, sondern online auf die Konten der sieben Empfänger. Archivfoto: Katrin Weber

Haiger-Fellerdilln (cw). An sieben Empfänger gingen die 2350 Euro Erlös der zwölften Fellerdillner Dorfweihnacht, die im Dezember über die Bühne gegangen war.

Normalerweise wird das Geld bei einem Treffen der Empfänger mit Vertretern der Fellerdillner Vereine und Institutionen übergeben. Wegen der Coronakrise wurde aber diesmal darauf. Stattdessen gingen die Summen online auf die Konten der Empfänger.

Dabei hatten die Beteiligten entschieden, auf den Nachwuchs im Ort zu setzen. So erhalten die evangelische Kirchen- und die Freie evangelische Gemeinde, die Feuerwehr, der Sportverein VfL und der Vogelschutzverein jeweils 350 Euro für die Jugendarbeit. Je 300 Euro gehen an den örtlichen Kindergarten sowie die Mittagsbetreuung der Mittelpunktschule Dillbrecht, in der die Fellerdillner Grundschüler unterrichtet werden.

Bei den zwölf Dorfweihnachten, die rund um die evangelische Kirche veranstaltet werden, wurden bislang Spenden von insgesamt 28 300 Euro erwirtschaftet, die an inzwischen 20 verschiedene Adressaten gingen.