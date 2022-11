28.824 Euro Zuschuss für ein Haigerer Wasserkonzept

Umweltministerin Priska Hinz (2.v.r.) übergab Haigers Bürgermeister Mario Schramm die Urkunde für einen 28.824-Euro-Zuschuss für ein kommunales Wassserkonzept. Dies hilft Frank Ohlenburger (r.) und Simon Hees (l.) von den Haigerer Stadtwerken, die Versorgung der Bürger mit dem "Lebensmittel Nummer 1" sicherzustellen. (© Christoph Weber)

HAIGER - "Der Betrag könnte noch eine Null vertragen", begrüßte Haigers Bürgermeister Mario Schramm (parteilos) die hessische Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) im Verwaltungsgebäude der Stadtwerke mit Blick auf genau 28.824 Euro Zuschuss für ein kommunales Wasserkonzept. Das Land schießt hier 70 Prozent zu, die eben diese 28.824 Euro ergeben.

"Das Ingenieurbüro wartet schon", sagte Frank Ohlenburger, Technischer Leiter der Stadtwerke, zu dem Eingang des Fördergeldes. Das Büro kenne durch andere Aufträge schon einen Großteil der Haigerer Wasserversorgung.

Schramm berichtete der Ministerin aus Herborn, Haiger "versorge sich noch sehr gut selbst", weil eine Menge vom Westerwald nach Langenaubach komme, wo Haiger das meiste Wasser gewinne.

Hinz nannte Wasser "das Lebensmittel Nummer 1". Sie erinnerte an sinkende Grundwasserspiegel auch durch zuletzt schneearme Winter und hält es für wichtig, "dass sich Kommunen als zuständige Stellen Gedanken machen". Sie freue sich als Umweltministerin "über jeden Regentag - was nicht jeder versteht". Für 63 Kommunen habe das Land bereits 1,8 Millionen Euro bereitgestellt. Hessen werde das Förderprogramm auch 2023 fortführen.

Haigers Bürgermeister gab Hinz mit auf den Weg, dass die lokale Politik in Haiger Wasser über den ebenfalls wichtigen und im Stadtgebiet verbreiteten Ton gestellt habe. "Wir haben auch festgestellt, wie wichtig das Wasser ist, wenn der Wald brennt", will der Rathauschef diesen Aspekt mit in das Konzept einbinden. "Wir haben 2000 Kubikmeter Trinkwasser in den Wald rein geblasen", ergänzte Ohlenburger.

Bohrungen in den Stadtteilen geplant

Die wasserspendende Grube Constanze in Langenaubach habe sich von dieser Entnahme noch nicht erholt. Die Stadtwerke wollen mit Bohrungen in anderen Stadtteilen die Hauptversorgung entlasten. Ziel sei es, so Ohlenburger, "eine allumfassende, zukunftssichere Betrachtung der gesamten Wasserversorgung unserer Stadt Haiger zu bekommen, um anschließend die entsprechenden Schritte in die Zukunft zu gehen".

Die Umweltministerin ging ebenfalls auf den Wald ein. Zwecks Wasserrückhaltung sieht sie die Notwendigkeit von kleinen Teichen und Kuhlen neben den Wegen.