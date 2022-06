30 Tonnen schwerer Druckminderschacht an Ort und Stelle

450 mal 350 Zentimeter groß und 30 Tonnen schwer ist der Druckminderschacht, der jetzt in Langenaubach in eine Baugrube versenkt wurde. Foto: Ute Thielmann/Stadtwerke Haiger

HAIGER-LANGENAUBACH - Ein großer Autokran hat in der Langenaubacher Straße in Aubach einen rund 30 Tonnen schweren und 450 mal 350 Zentimeter großen Druckminderschacht in die Baugrube abgesenkt. Die Baumaßnahme gehört zum Projekt "Optimierung Wasserversorgung Langenaubach".

Das Teilstück der Langenaubacher Straße, der Verbindungsweg zwischen Bachstraße und Ortsdurchfahrt, ist für die Bauarbeiten schon seit einiger Zeit voll gesperrt.

Mit diesem Schacht wird der Wasserdruck an die Versorgungszonen angepasst. Der Druck aus dem neuen Hochbehälter, der momentan oberhalb des Haigerer Stadtteils gebaut wird, wäre für den niedrig gelegenen Teil des Versorgungsgebietes von Langenaubach sonst zu hoch.

Hochbehälter entsteht am Rand der Landesstraße 3044

Der Hochbehälter mit zwei jeweils 300 Kubikmeter Wasser fassenden Kammern soll sowohl die Versorgungssicherheit als auch die Druckverhältnisse im Trinkwassernetz im Ort verbessern.

Er entsteht derzeit knapp 200 Meter von der Landesstraße 3044 in Richtung Rabenscheid entfernt zwischen ehemaligem Bahndamm und der "Tongrube Stoß". Die umfangreichen Arbeiten an der Wasserversorgung des Stadtteils werden rund 3,4 Millionen Euro kosten.