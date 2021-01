35-Jähriger hatHaschisch im Auto

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HAIGER-ALLENDORF - Die Beamten der Dillenburger Polizeistation hatten den richtigen Riecher. Am Samstag um 13 Uhr kontrollierten sie in der Wachenbergstraße in Allendorf einen 35-jährigen Audifahrer. Die Polizisten hatten Hinweise darauf, dass der Mann aus Hof im Westerwaldkreis in seinem schwarzen A 6 Drogen dabeihaben könnte. Damit lagen sie richtig. Die Beamten stellten bei dem 35-Jährigen und in seinem Fahrzeug geringe Mengen Haschisch sicher. Auf den Mann kommt laut Mitteilung der Polizei nun eine Anzeige wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln zu.