3561 Zeichen für den Erhalt der Haigerer Stadthalle

Haiger (red). Das gesellschaftliche Leben im Tiefschlaf: Nach dem Lockdown infolge der Corona-Pandemie ist es still geworden um die Bürgerinitiative "Saniert unsere Stadthalle" in Haiger. Genauso still wie um die Kommunalpolitik in der Stadt. Doch langsam erwacht das öffentliche Leben aus dem Koma.

Bevor sich die Stadtverordneten auf ihre nächste Sitzungsperiode vorbereiten, meldet sich die Bürgerinitiative (BI) wieder zu Wort. Die Mitstreiter haben die Zeit genutzt, um den dicken Stapel Unterschriftenlisten noch einmal zu zählen. Ergebnis: 3561 Personen hätten sich für den Erhalt, die Sanierung und Modernisierung der Stadthalle am jetzigen Standort ausgesprochen, heißt es in einer Mitteilung der BI. Damit sind Rainer Sohn, der Gründer der Initiative, und seine Mitstreiter sehr zufrieden.

Die Bürgerinitiative verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass sie mit ihrer Unterschriftenaktion locker ein Bürgerbegehren hätte initiieren können. Dieses setzt voraus, dass sich zehn Prozent der Wahlberechtigten dafür aussprechen. Bei der Bürgermeisterwahl 2020 waren 14 220 Haigerer wahlberechtigt.

"Das Ergebnis ist ein starkes Zeichen für den Erhalt unserer Stadthalle. Darüber können die Kommunalpolitiker nicht einfach hinwegsehen", sagt Rainer Sohn. Er hofft, dass die Stadtverordneten das Meinungsbild respektieren.

Die BI will den Ordner mit den Unterschriften vor der Stadtverordnetensitzung am 1. Juli an Parlamentspräsident Bernd Seipel und Bürgermeister Mario Schramm übergeben. Die BI ist am 20. Februar gegründet worden. Die Unterschriften kamen innerhalb von knapp drei Wochen zusammen.