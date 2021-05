400 000 Euro für die Wiederaufforstung des Haigerer Walds

Jetzt teilen:

Es geschieht sicher nicht oft, dass der Antrag einer politischen Fraktion eine finanzielle Steigerung erfährt. Dies passierte aber der Haigerer FWG bei der Stadtverordnetenversammlung. Susanne Steiner begründete das Begehren, noch in diesem Jahr 250 000 Euro in den angekündigten Nachtragshaushalt zu stellen für Holzabfuhr, Wiederaufforstung und Waldpflege. Dabei bezog sie sich auf die von Förster Sebastian Biener genannten fünf bis sechs Millionen Euro, die Haiger in den nächsten 20 Jahren für die "klimagerechte Ertüchtigung der Wälder" ausgeben müsse. Jedes verlorene Jahr schade der Umwelt und erhöhe die Kosten. Bürgermeister Mario Schramm (parteilos) regte an, weitere 150 000 Euro für eine Forstraupe mit Zubehör und Anhänger zu investieren, um die Waldarbeiten schneller und leichter verrichten zu können. Foto: Christoph Weber