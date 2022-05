5000 Euro für Menschen in der Ukraine

Übergabe im Lager in Frohnhausen: Christopher Bahl (l.) von Hailo Wind Systems reicht den symbolischen Scheck über 5000 Euro an Heinrich Benner, den Vorsitzenden der Ukrainehilfe. Foto: Hailo

HAIGER - 5000 Euro für die Menschen in der Ukraine haben die Mitarbeiter der Firma Hailo Wind Systems mit Unterstützung der Personalunion Siegen gespendet.

Bei der Spendenaktion kamen innerhalb weniger Tage 2500 Euro zusammen, die von der Leitung des Haigerer Unternehmens verdoppelt wurden. Christopher Bahl von der Marketing-Abteilung übergab den Scheck an Heinrich Benner, den Vorsitzenden der Ukrainehilfe Breitscheid.

Im gemieteten Lagerhaus in Frohnhausen wurde schnell deutlich, wie wichtig die Arbeit des Vereins ist, so Bahl. Benner und seine Mitstreiter haben es sich zur Aufgabe gemacht, Spenden für die ukrainische Bevölkerung zu sammeln und diese so weit wie möglich in das Krisengebiet zu transportieren.

Spendenannahme am Samstag in Frohnhausen

Dafür nahmen Dutzende ehrenamtliche Helfer die Waren an, die in Kleintransportern oder auch in Kofferräumen von Privatautos angeliefert werden, packten und ordneten diese neu, beschrifteten und kontrollierten anschließend Hunderte Kartons. Aber auch Geldspenden seien willkommen, denn die Ukrainehilfe Breitscheid sei auf finanzielle Unterstützung angewiesen, so Benner. Zum Beispiel koste ein Transport mit sechs voll beladenen Lkw rund 60 000 Euro.

Benner betont, dass nach wie vor insbesondere Medikamente, Schmerzmittel, Hygieneartikel und Lebensmittel dringend benötigt werden. Spenden für den nächsten Transport nimmt der Verein am Samstag, 7. Mai, in Frohnhausen an.