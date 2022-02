5000 Euro Schaden nach Einbruch in Bäckerei

Unbekannte sin in eine Bäckerei am Kalteiche-Ring eingestiegen. Symbolfoto: dpa

HAIGER-ALLENDORF - 5000 Euro Schaden haben Diebe bei einem Einbruch in eine Bäckerei am Kalteiche-Ring verursacht. Zwischen Sonntagabend, 6. Februar, und Montag, 7. Februar, verschafften sich die Einbrecher über eine Garagentür Zutritt zu dem Gebäude. Im Inneren drückten die Unbekannten mehrere verschlossene Bürotüren gewaltsam auf, durchwühlten sämtliche Räume und stahlen Bargeld in noch nicht bekannter Höhe.

Die Polizei fragt: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge zwischen 20 und 0.45 Uhr aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamten in Dillenburg unter Telefon 0 27 71-90 70 in Verbindung zu setzen.