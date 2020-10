61,5 Kilo Sprengstoff werfen 12300 Tonnen schwere Brücke um

Noch stehen sie, die 12 300 Tonnen Stahlbeton: Am Sonntag um 11 Uhr soll der linke Teil der Talbrücke Eisern gesprengt werden. 515 Sprengsätze mit insgesamt 61,5 Kilogramm Sprengstoff sollen dann - unterstützt durch in den Pfeilern in Kipprichtung geöffnete Sprengmäuler - das Bauwerk zum Einsturz bringen. Foto: Christoph Weber