667 Jahre Steinbacher Dorfchronik auf 208 Seiten

. Das Buch wird im Rahmen des Steinbacher Dorffestes am 28. August ab 15 Uhr der Öffentlichkeit vorgestellt. Es kostet 17 Euro, von denen 5 Euro der Dorfkasse für zukünftige Projekte zufließen. Weitere Exemplare können bei der Stadt Haiger (Rathaus-Pforte) oder bei Hans-Georg Kring, Am Winkel 18, Telefon 0 27 73-69 70, erworben werden.

. Der Autor bietet zwei Vorträge zur Geschichte Steinbachs in den Räumen der Freien evangelischen Gemeinde im Zechenweg 5 an. Die wesentlichen Themen sind wichtige historische Ereignisse in Steinbach, die Dorfentwicklung zwischen 1890 und heute, das Leben in der Zeit des Aufbruchs (1945 bis ca. 1970) sowie alte Dorfbilder im Vergleich zu heute.

. Die Termine: Mittwoch, 8. September, 16 Uhr - Freitag, 10. September, 19.30 Uhr. An beiden Tagen stehen wegen der Corona-Regeln jeweils nur 50 Plätze zur Verfügung.

. Darüber hinaus gibt es drei geschichtliche Führungen. Dabei werden die wichtigsten Stationen der Steinbacher Historie vor Ort gestreift und erläutert. Der Rundgang - mit jeweils maximal zehn Teilnehmern - dauert etwa 1,5 Stunden. Treffpunkt ist die Bushaltestelle in der Ortsmitte.

. Die Termine: Samstag, 4. September, 14 Uhr - Montag, 6. September, 18 Uhr - Dienstag, 7. September, 18 Uhr

. Für die beiden Vorträge in der FeG und die geschichtlichen Führungen" sind Anmeldungen erforderlich. Diese können auf dem Dorffest, bei Hans-Georg Kring oder per E-Mail an gelebte.gemeinschaft@web.de erfolgen. Die Teilnahme ist kostenlos.