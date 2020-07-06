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Montag, 06.07.2020 - 13:02
2 min

A 45: Bald ist Brückenhalbzeit auf der Kalteiche

Der erste Bauabschnitt der 352 Meter langen Talbrücke Kalteiche steht kurz vor der Fertigstellung. Bald ist der Baustellenwechsel in Fahrtrichtung Siegen vorgesehen.

Die provisorische Zufahrt zur A 45 an der Anschlussstelle Haiger/Burbach in Richtung Dillenburg führt in großem Bogen um den Anfang der neuen Talbrücke. Damit später der Verkehr über den Ersatzneubau laufen kann, muss das Provisorium zurückgebaut werden. Diese Arbeiten beginnen am Donnerstag. Foto: Christoph Weber

Die provisorische Zufahrt zur A 45 an der Anschlussstelle Haiger/Burbach in Richtung Dillenburg führt in großem Bogen um den Anfang der neuen Talbrücke. Damit später der Verkehr über den Ersatzneubau laufen kann, muss das Provisorium zurückgebaut werden. Diese Arbeiten beginnen am Donnerstag. Foto: Christoph Weber

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