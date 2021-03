A 45: BMW rammt bei Haiger einen Absperranhänger

Noch Glück gehabt: Dieser BMW streift auf der Haigertalbrücke der A 45 den Hänger eines Baustellenfahrzeugs. Foto: Jörg Fritsch

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HAIGER - Zwei Verletzte und ein Schaden von rund 75 000 Euro: Das ist die Bilanz eines Unfalls auf der Haigertalbrücke der A 45 in Richtung Siegen am Mittwoch.

Um kurz nach 9 Uhr streifte der Dreier-BMW eines 79 Jahres alten Mannes aus Herborn auf der linken Spur den Anhänger eines Lasters, der dort auf den Beginn einer Baustelle hinwies. Dann fuhr er rechts vorbei und stieß schließlich gegen die Mittelleitplanke. Der 79-Jährige erlitt Prellungen.

Der 32-jährige Mitarbeiter der Autobahnmeisterei, der im Lkw saß, klagte nach dem Unfall über Nackenschmerzen. Beide kamen zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

An der Front des BMW entdeckten Polizisten einen frischen Schaden, der nicht mit dem Geschehen in Verbindung gebracht werden kann. Sie schließen nicht aus, dass ein weiteres Fahrzeug, möglicherweise ein Lkw, vorher in den Unfall verwickelt war, der Fahrer dies aber nicht mitbekam und weiterfuhr.

Fotos Noch Glück gehabt: Dieser BMW streift auf der Haigertalbrücke der A 45 den Hänger eines Baustellenfahrzeugs. Foto: Jörg Fritsch Auf der A 45 von einem BMW gestreift: Der Unfall auf der Haigertalbrücke geht noch glimpflich aus. Foto: Jörg Fritsch Auf der A 45 von einem BMW gestreift: Der Unfall mit einem Absperranhänger auf der Haigertalbrücke geht noch glimpflich aus. Foto: Jörg Fritsch Noch glimpflich ausgegangen: Als der BMW das Baustellenfahrzeug streift, verzieht sich die Aufhängung des Anhängers. Foto: Jörg Fritsch 4

Hinweise erbitten die Ermittler der Autobahnpolizei in Butzbach unter Telefon 0 60 33-70 43 50 10.