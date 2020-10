A 45: Mercedes steht lichterloh in Flammen

Vollbrand: Der Mercedes ist nicht zu retten. Foto: Jörg Fritsch

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HAIGER/BURBACH - Ein brennendes Auto im Baustellenbereich der Anschlussstelle Haiger/Burbach hat am Mittwochvormittag für eine kurzzeitige Vollsperrung der A 45 in Richtung Süden gesorgt. Die beiden Insassen des Fahrzeugs kamen mit dem Schrecken davon, das Fahrzeug hat nur noch Schrottwert.

Gegen 10 Uhr war das Duo - Vater und Sohn - mit seinem Mercedes auf der "Sauerlandlinie" aus Richtung Siegen in Richtung Frankfurt unterwegs. Kurz vor der Abfahrt Haiger/Burbach machten andere Verkehrsteilnehmer den Fahrer durch Hupen und Handzeichen darauf aufmerksam, dass aus dem hinteren Bereich des Wagens Qualmwolken aufsteigen.

Der Vater reagierte geistesgegenwärtig und lenkte den Mercedes hinter die Warnbaken im Baustellenbereich der Autobahnabfahrt. Beide Insassen verließen das Fahrzeug. Ein anderer Verkehrsteilnehmer versuchte dann, die Flammen mit einem Feuerlöscher zu löschen.

Fotos Vollbrand: Der Mercedes ist nicht zu retten. Foto: Jörg Fritsch Im Einsatz: 13 Feuerwehrleute aus Haiger und Würgendorf sind zu dem Brand auf der "Sauerlandlinie" ausgerückt. Foto: Jörg Fritsch Lange Schlange: Während der Löscharbeiten muss die Autobahn A 45 in Fahrtrichtung Süden gesperrt werden. Foto: Jörg Fritsch Totalschaden: Das Auto ist völlig ausgebrannt. Die beiden Insassen aber kommen mit dem Schrecken davon. Foto: Jörg Fritsch 4

Polizei lotst alle Personen

aus dem Gefahrenbereich

Die Besatzung eines Bereitschaftspolizeiwagens, der sich zufällig im Bereich der Gefahrenstelle befand, eilte ebenfalls zur Hilfe, berichtete Haigers Stadtbrandinspektor Andreas Dilauro.

Die Polizisten lotsten sämtliche Personen sofort aus dem Gefahrenbereich, denn innerhalb von Sekunden stand das Auto im Vollbrand.

Die Leitstellen in Siegen und Wetzlar alarmierten um kurz nach 10 Uhr die Feuerwehren aus Würgendorf und Haiger. Während die Brandbekämpfer aus dem Burbacher Ortsteil mit zwei Fahrzeugen über die Behelfsauffahrt Haiger/Burbach an den Ort des Geschehens gelangten, erreichten die beiden Einsatzfahrzeuge aus Haiger den Brandort über die Behelfsabfahrt, so Dilauro.

Das brennende Fahrzeug hatten die insgesamt 13 Einsatzkräfte schnell gelöscht. Bis dahin musste die Autobahn in Richtung Süden gesperrt werden. Nach Absprache mit der Polizei wurde die Fahrspur anschließend wieder freigegeben.

Über die Brandursache liegen bislang keine Erkenntnisse vor.