Ab Donnerstag wieder Besuche im Kreisklinikum Siegen möglich

Lässt ab Donnerstag, 28. Januar, wieder Besucher zu: das Kreisklinikum in Siegen. Archivfoto: Henning Kaiser/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

SIEGEN SIEGEN - Siegen (red). Seit dem heutigen Donnerstag, 28. Januar, dürfen Angehörige Patienten im Siegener Kreisklinikum wieder besuchen. Zuvor hatten sich rund 1500 Mitarbeiter des Krankenhauses auf Corona testen lassen - (fast) alle mit negativem Ergebnis.

Nachdem sich in der vergangenen Woche mehrere Mitarbeiter und Patienten auf einer Station des Kreisklinikums vermutlich bei Patienten, die als Notfall aufgenommen worden waren, mit dem Coronavirus angesteckt hatten, hatte die Klinikleitung ein vollständiges Besuchsverbot ausgesprochen und vorsorglich die komplette Belegschaft auf das Coronavirus hin testen lassen. Da bis auf eine Ausnahme alle Testergebnisse der Beschäftigen, die nicht in Zusammenhang mit dem Geschehen der vergangenen Woche standen, negativ ausfielen, sind Besuche von Angehörigen in dem Krankenhaus ab heute wieder erlaubt. Professor Dr. Martin Grond, Ärztliche Direktor und Chefarzt der Klinik für Neurologie am Kreisklinikum, freut sich über das Ergebnis: "Dies zeigt, dass es uns erfolgreich gelungen ist, durch die umgehende und umfassende Einleitung von Quarantäne-Maßnahmen, eine Verbreitung zu verhindern und einen hohen Sicherheitsstandard im Haus zu schaffen." Das Krankenhaus beginnt nun, alle Leistungsbereiche und das elektive Programm langsam hochzufahren. Bereits seit Montag laufe in der Radiologie und in den Ambulanzen der Betrieb wieder an.

Zutritt nur mit einer medizinischen Maske

Für Besuche gilt ab Donnerstag - wie schon vor dem Verbot: Der Besuch von Patienten ist ab dem sechsten Tag des stationären Aufenthaltes von zwei festgelegten Bezugspersonen pro Patient von 14 bis 19 Uhr möglich.

Als neue Regelung gilt - wie beispielsweise auch im öffentlichen Personennahverkehr, beim Einkaufen und bei Besuchen in Arztpraxen -, dass der Zugang zum Kreisklinikum Siegen nur noch mit einem medizinischen Mund-Nase-Schutz (OP-Maske oder FFP2-Maske) gestattet ist.