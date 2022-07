"Adonia Juniorchor" zeigt Musical in Allendorf

Dieses Mal mit Kindern aus Haiger: Ein "Adonia-Juniorchor" bringt das Musical "Singt laut" auf die Bühne. Foto: Simon Leimbeck

HAIGER-ALLENDORF - "Singt laut" heißt es am Freitag, 29. Juli, ab 19 Uhr in der Allendorfer Mehrzweckhalle. Der "Adonia-Juniorchor" führt dort dieses Musical auf, zu dem die Jugendorganisation "Adonia" und die Freie evangelische Gemeinde (FeG) Steinbach einladen.

Wenn die "Adonia-Juniors" laut loslegen, fällt es schwer, still sitzen zu bleiben. Denn die Lebensfreude der 70 Kinder auf der Bühne ist ansteckend. Sie bringen viele Songs aus dem neuen Stück "Singt laut" auf die Bühne und natürlich auch Theaterszenen und Tanzeinlagen. Diesen Sommer sind 19 regionale "Adonia-Juniorchöre" in ganz Deutschland unterwegs, insgesamt rund 1200 Kinder. Die Kinder des Juniorchors machen sich in ihrem neuen Musical auf die Suche nach dem "richtigen" Gebet. Gibt es das überhaupt? Das fragen sich auch die zwei vorwitzigen Brieftauben Feddy und Emma. Das Gebet von Pfarrer Pumpernickel vermag sie nicht zu überzeugen. Die weise Eule Salia erzählt ihnen deshalb, was Jesus übers Beten gelehrt hat. So lernen sie auch das Vaterunser auf eine ganz besondere Weise kennen.

Humorvolle Theaterszenen und Tanzeinlagen, laute Töne, aber auch andächtige Momente beinhaltet das Musical.

"Adonia" ist ein Kinder-Projektchor: In nur fünf Tagen haben die Kinder im Alter von neun bis zwölf Jahren das ganze Konzertprogramm erarbeitet. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.