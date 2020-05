AfD gegen Muezzin-Ruf in Haiger

Der AfD-Kreisverband Lahn-Dill kritisiert den geplanten und dann abgesagten Muezzin-Ruf an Ramadan in Haiger. Foto:

HAIGER (red). Der AfD-Kreisverband Lahn-Dill kritisiert den geplanten und dann abgesagten Muezzin-Ruf an Ramadan in Haiger: Quasi durch die Hintertür werde versucht, "in unserem Landkreis" den Muezzin-Ruf zu etablieren, indem man es auf die Corona-Pandemie schiebe.

Über den Haigerer Ausländerbeirat, die Ditib-Moschee- und Kulturvereine solle das "Demokratieverständnis und die Islamisierungsphantasien des Despoten Erdogan in unserer Heimat Platz greifen". In der Stellungnahme des Kreisvorstands ist weiter die Rede von "falsch verstandener Toleranz" sowie von "Unterwerfung" und "Überwindung unserer christlich-abendländischen Kultur durch den Islam". Und: Religion sei Privatsache, und wem etwas an der Einhaltung seiner Gebetszeiten liege, findet hier auch geeignete Wege der Erinnerung, "ohne Unbeteiligte zu behelligen". Abschließend heißt es: "Der Islam gehört nicht zu Deutschland, der Ruf des Muezzins ebenso wenig."