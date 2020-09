"Akte Zoubek" bleibt im Schrank

Haigers Stadtverordnetenvorsteher Bernd Seipel (CDU) ließ nach der Abstimmung über den Widerspruch des Bürgermeisters zur Wiedereinstellung des Abschlussberichts des "Akteneinsichtsausschusses Dr. Zoubek" eine Erklärung in Richtung des sozialdemokratischen Ex-Bürgermeisters folgen.

Dieser hatte am 5. Juli in einem Schreiben an den hessichen Innenminister Peter Beuth (CDU) die Korrektheit der Amtseinführung von Bürgermeister Mario Schramm am 1. Juli im Rahmen der Stadtverordnetenversammlung infrage gestellt, weil anstelle des Ersten Stadtrats Sebastian Pulfrich (CDU) Seipel die Ernennungsurkunde übergeben hatte. Seipel sprach von einer "denkwürdigen Aussage Dr. Zoubeks". Der Schramm-Vorgänger hatte dringend um Überprüfung und Sicherstellung gebeten, "dass auch im kommunalen Geschehen in Haiger Recht und Gesetz eingehalten werden".

Es habe Anlässe gegeben, die "maßgebliche Zweifel am rechtskonformen Handeln der städtischen Gremien habe aufkommen lassen". "Ich weise diese Zweifel in aller Deutlichkeit zurück", sagte der Stadtverordnetenvorsteher. Die Unterstellungen Zoubeks hätten ihn "zunächst sprachlos gemacht".

Dieser hatte zudem geschrieben, "die Teilnahme eines Vertreters der Kommunalaufsicht zu dieser Sitzung (voraussichtlich am 24-09-2020) wäre sicherlich der Rechtstreue in Haiger dienlich".

Seipel verwies auf die Stellungnahme von Landrat Wolfgang Schuster (SPD), der auf die Zoubek-Mail als Dienstaufsichtsbehörde die Amtseinführung geprüft und kurz und bündig mit den Worten "Alles O.k." für rechtmäßig erklärt hatte.

Mit den Worten "Ich appelliere, einen Schlussstrich unter das Kapitel zu ziehen"beendete Seipel seine Erklärung.