Alkohol fördert in Siegen "gute Ideen" zutage

SIEGEN - Ein 22- und ein 21-Jähriger hielten ihr Tun für eine "gute Idee". So berichtet es ein Sprecher der Siegener Polizei. Das Ergebnis ihres Handelns ist dagegen gar nicht einmal so "gut".

"Die Bilanz der nächtlichen guten Ideen", so der Polizeisprecher weiter, "sind ein kaputtes Auto, Blutprobe, der Verlust des Führerscheins, eine Strafanzeige wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss, Unfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs."

Die beiden Männer trafen sich demnach am Mittwochabend in Siegen, "um ein paar Bierchen zu trinken". Nach Mitternacht hätten sie Hunger bekommen und beschlossen, in der Innenstadt etwas von einem Imbiss zu holen und dann noch nach Gosenbach zu fahren.

Wagen wird so beschädigt, dass er nicht mehr fährt

Um kurz vor 2 Uhr fuhr der 22-Jährige mit seinem Opel dann auf der Siegener Straße in Richtung Gosenbach. Weiter im Polizeibericht: "Dort hatten die beiden die ,gute Idee', etwas zu driften. Mit relativ hoher Geschwindigkeit wollte der 22-Jährige in einer leichten Rechtskurve nach links abbiegen. In dieser doch sehr dynamischen und instabilen Fahrsituation zog der 21-jährige Beifahrer auch noch die Handbremse."

Das Auto einfach zur Seite geschoben und abgehauen

Der Wagen brach unkontrollierbar aus, prallte gegen einen Bordstein und war so kaputt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Unverletzt stiegen Fahrer und Beifahrer aus, schoben den Wagen noch ein Stück zur Seite, bevor sie ihn verschlossen und sich zu Fuß entfernten. Um den Wagen wollten die Männer sich dann später kümmern.

Zeugen dieser Aktion verständigen allerdings die Siegener Polizei. Eine Streifenwagenbesatzung traf die Männer beiden dann in der Wohnung des 21-Jährigen an. Sie nahmen Atemalkoholtests vor. Diese ergaben einen Wert von über 1,2 Promille.