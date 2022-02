Alkoholfahrt endet für 56-Jährigen bei der Polizei

Foto: Jörg Fritsch

HAIGER - Nach einem Verkehrsunfall am Freitagabend folgte für einen 56-Jährigen eine Blutentnahme bei der Dillenburger Polizei. Der Mann war laut Mitteilung der Polizei um 18.50 Uhr mit seinem weißen Kleinbus auf der Kreuzgasse aus Richtung Willy-Kröckel-Allee kommend unterwegs. An der Kreuzung zur Straße "Hinterm Graben" wollte er nach links einbiegen und übersah einen vorfahrtsberechtigten 21-Jährigen, der mit seinem Opel Corsa in Richtung Allendorf unterwegs war. Der weiße Transit krachte mit der vorderen rechten Seite in die Front des blauen Opels. Der Corsa-Fahrer verletzte sich leicht und musste nur Behandlung in ein Krankenhaus.

Für den Fahrer, der offenbar unter Alkoholeinfluss stand, folgte eine Blutentnahme auf der Dillenburger Polizeiwache. Ein zuvor durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 0,91 Promille. Der 56-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.