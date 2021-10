Altes Frittieröl löst Lkw-Unfall aus

Symbolfoto: Heiko Küverling/Fotolia

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HAIGER - Nicht alltägliche Ursache für einen Verkehrsunfall in Haiger: Dort war Frittieröl ausgelaufen.

Wie die Polizei erst am Montag mitteilte, war dort ein DAF-Lkw am Donnerstag gegen 12 Uhr auf der Willi-Kröckel-Allee unterwegs, als er auf rutschiger Straße plötzlich ins Schleudern geriet.

Der Grund: Vor ihm war ein Lastwagen einer Recyclingfirma für Frittierfett in den Kreisverkehr der Bundesstraße B 277 von Allendorf in Richtung Haiger gefahren. Offenbar, so ein Polizeisprecher, kippte dabei ein 90-Liter-Behälter mit Frittieröl auf der Ladefläche um. Das Öl lief aus dem Frachtraum aus und verbreitete sich auf der Straße.

Der nachfolgende DAF-Lkw geriet ins Schleudern und prallte gegen zwei Verkehrsschilder. Dabei wurde die Zugmaschine an der Front verschrammt und eingedrückt.

Der Unfallschaden beläuft sich auf 6500 Euro. Die Fahrbahn musste anschließend mit einem Spezialfahrzeug aufwendig gereinigt werden.