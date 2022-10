Andi Weiss in concert in Haigerseelbacher Kirche

Spielt demnächst in Haigerseelbachs evangelischer Kirche: Liedermacher Andi Weiss. (© Walter Lutz)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HAIGER-SEELBACH - Mit seinem neuen Programm "Gib alles, nur nicht auf!" gastiert der Liedermacher Andi Weiss am Dienstag, 8. November, um 19 Uhr in der Haigerseelbacher Kirche. Mit seinen Werken wolle er bei seinen Zuhörern ein Bewusstsein schaffen für die eigenen Stärken und deren Blick auf Gottes Fürsorge lenken. Karten gibt es für 14 Euro per Telefon 02773-5115 oder per E-Mail an michael.boeckner@t-online.de sowie an der Abendkasse.