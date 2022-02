Anette Fritschs schulische Reise endet in Haiger

Abschied an der Johann-Textor-Schule in Haiger: Anette Fritsch mit Schulleiter Norbert Schmidt. Foto: Johannes Linsel

HAIGER - Einige Menschen kehren an Orte zurück, an denen sie Wurzeln haben. Das gilt auch für die Flammersbacherin Anette Fritsch. Vor fast 25 Jahren kehrte sie als Pädagogische Leiterin an die Johann-Textor-Schule (JTS) in Haiger zurück, den Platz, von dem sie nach der Klasse 10 an die Wilhelm-von-Oranien-Schule (WvO) Dillenburg gewechselt war, um dort das Abitur abzulegen.

Nach ihrem Lehramt-Studium in Gießen, dem Referendariat an der WvO sowie der Lehrtätigkeit an den Beruflichen Schulen in Schlüchtern und am Johanneum-Gymnasium in Herborn wurde sie 1998 mit der pädagogischen Leitung der JTS betraut. "Ich habe es nie bereut, wieder an meine alte Schule zurückgekehrt und an genau diesem Platz geblieben zu sein - ganz im Gegenteil!", sagt sie.

Für die Schul- und Unterrichtsentwicklung hat Anette Fritsch immer wieder interne Fortbildungen, Konferenzen und Pädagogische Tage zu aktuell wichtigen Themen oder neuen Entwicklungen geplant und begleitet, etwa zur Teamentwicklung der Lehrkräfte, zu Erkenntnissen der Pisa-Studie oder zur Kompetenzorientierung des Unterrichts.

Landesweites Modellprojekt von 2000 bis 2005 geleitet

Daneben hat Fritsch wichtige externe Projekte mitgestaltet und geleitet wie etwa zwischen 2000 und 2005 das landesweite Modellprojekt "Erweiterung der Methodenkompetenz im Unterricht" im Auftrag des Hessischen Kultusministeriums. Dieses Konzept sowie die Arbeit der beteiligten Kollegien aus sieben benachbarten Schulen sind im Film "Auf dem Weg zu einer neuen Lernkultur" dokumentiert. Der Arbeit als Pädagogische Leiterin gleichrangig war der Fremdsprachenlehrerin stets die eigene Unterrichtstätigkeit. Schulleiter Norbert Schmidt blickte in seiner Rede auf die Verdienste und das Engagement von Fritsch zurück. Sie habe die Schule in vielfältiger Weise mit geprägt und nach vorne gebracht. Ihre 24 Jahre als Pädagogische Leiterin würden für sich genommen schon fast für ein Dienstjubiläum reichen und spiegelten die reiche Erfahrung wider, die sie eingebracht habe. An 155 Fortbildungen habe sie teilgenommen, davon über die Hälfte als "Fortbildnerin". Dies allein reiche schon für mehrere Lehrerleben, sagte Schmidt.

Sie habe für viele fruchtbare und erfolgreiche Entwicklungsprozesse gesorgt. "Sie waren eine Säule unserer Schule. Ohne Sie wären wir wirklich nicht da, wo wir heute stehen", lobte Schmidt.

Ulrike Theis, die Leiterin des Fachbereichs Englisch, fragte zu Beginn ihrer Rede, warum man eine "so wunderbare Kollegin" gehen lässt. Dass Lernen mit allen Sinnen zu besten Erfolgen führt, habe er von Anette Fritsch gelernt, betonte der Französisch-Fachbereichsleiter Ralf Kaczerowski.

Lernen, wann es Zeit ist,

mit dem Lehren aufzuhören

"Jeder Lehrer muss lernen, wenn es Zeit ist, mit dem Lehren aufzuhören, das ist eine schwere Kunst." Mit diesem Zitat von Brecht drückte Fritsch in ihrer eigenen Rede aus, wie schwer es doch sei, nach solch einer langen Zeit Abschied von "ihrer" Schule zu nehmen.

Am 31. Januar ist Anette Fritsch - pandemiebedingt - zunächst in kleinem Rahmen verabschiedet worden. Für den Sommer plant die Schule eine angemessene Veranstaltung für ihre langjährige Pädagogische Leiterin.