Anhänger blockiert Kreisel in Richtung Sechshelden

Ein umgekippter Anhänger im Kreisel Sechshelden blockierte teilweise den Verkehr. Foto: Christoph Weber

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HAIGER-SECHSHELDEN - Am Kreisel in Sechshelden ist am Freitagnachmittag ein Anhänger umgekippt. Er blockierte die Fahrbahn in Fahrtrichtung Haiger nicht komplett, sodass dieser Feierabendverkehr an dem Anhänger vorbeifahren konnte.

Anders sah es in der Gegenrichtung aus. Hier gab es Autofahrer, die durch den Kreisel nach Sechshelden fahren wollten. Diesen Weg versperrte aber der umgestürzte Anhänger. Deshalb mussten sich diese Verkehrsteilnehmer eine Lücke im Gegenverkehr suchen, um quasi als Geisterfahrer nach Sechshelden zu gelangen.

Es gab offenbar keine Verletzten. Die Polizei sicherte mit einem Streifenwagen die Unfallstelle ab.